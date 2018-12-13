كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أستون مارتن" تعلن عن تفاصيل محرك فالكيري الخارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد سيارة "أستون مارتن فالكيري" فريدة من نوعها، حيث أدائها الخارق ومحركاتها الخاصة وكل تفاصيل السيارة الأخرى. وسنتمكن الآن لأول مرة من التعرف على تفاصيل محرك الوقود الخاص بفالكيري، صحيح أن السيارة تحمل محركات هجينة ولكن أستون مارتن اكتفت بالحديث عن محرك الوقود.

كما يأتي محرك فالكير من عالم سباقات فورمولا ون بتصميم V12 وسعة 6.5 لتر ويستطيع الدوران حتى 10،500 دورة/دقيقة، وتصل قوة المحرك القصوى عند 7,000 دورة/دقيقة، وقد حققت أستون مارتن العديد من الأهداف التي وضعتها لنفسها مع هذه المحرك، وزنه فقط 206 كجم، نسبة الوزن إلى القوة، وأجمل ما في هذا المحرك أنه لا يحمل أي شواحن تيربو ما يجعله أقوى محرك طبيعي التنفس في أي سيارة.

ستعلن أستون مارتن لاحقا عن تفاصيل المحركات الهجينة بالكامل، وحتى ذلك الحين يمكنكم مشاهدة التفاصيل الرائعة في محرك فالكيري!

ويذكر أن شركة آستون مارتن لاجوندا المحدودة شركة بريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، ومقرها في قرية غايدون، بمقاطعة وركشير. واشتق اسم الشركة من اسم أحد المؤسسين، ليونيل مارتن، وسباق هضبة آستون الذي كان يقام بالقرب من آستون كلينتون في بوكينغامشيري. ومنذ عام 1994 حتى عام 2007، كانت آستون مارتن جزءً من شركة فورد للسيارات، لتصبح جزءً من شركة بريميير اوتوموتيف جروب التابعة لفورد في عام 2000. وفي الثاني عشر من شهر آذار / مارس 2007، تم شراء الشركة بمبلغ 479 مليون جنيه استرليني (وهو ما يعادل 848 مليون دولار أمريكي) من قبل شركة مشتركة مملوكة لشركتي دار الاستثمار وأديم للاستثمار في الكويت ورجل أعمال إنكليزي يدعى جون سيندرز واحتفظت فورد بحصة قدرها 77 مليون دولار أمريكي في شركة آستون مارتن، حيث قدرت قيمة الشركة بنحو 925 مليون دولار أمريكي.