بعد الإطاحة برئيسها السابق في فضيحة "العوادم".. تعرف على رئيس "أودي" الجديد

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية "أودي"، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، عن رئيسها الجديد، الذي تولى مهام منصبه بعد الإطاحة بروبرت شتادلر، رئيسها السابق الذي تم القبض عليه

على خلفية تورطه في فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سيارات الديزل.

وأعلنت "أودي" في بيان لها، أنها قررت تعيين الهولندي برام شوت، مدير

المبيعات والتسويق بالشركة، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة، بدايةً من يناير القادم.

يذكر أن القضاء الألماني قد غرم "أودي"، بمبلغ 800 مليون يورو (926 مليون دولار) لتسوية اتهامها بالتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل.