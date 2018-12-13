أعلى شركات السيارات في الاعتمادية والأقل في تكاليف الإصلاح بعد دراسة 5.6 مليون سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تختلف مشكلات أعطال السيارات طوال الوقت ما بين الخطير والمكلف للغاية حتى الرخيص والبسيط، لهذا من الجيد دائماً القيام بالبحث عن معدل اعتمادية وتكاليف صيانة سيارتك القادمة قبل شرائها، ولأجل المساعدة في ذلك، أصدر موقع CarMD الأمريكي تقريره السنوي الذي يستعرض علامات السيارات الأعلى بالاعتمادية المعتمدة على معدل اصلاحات المشكلات المختلفة والتكاليف المتعلقة بها.

تتضمن دراسة هذا العام أكثر من 5.6 مليون سيارة لموديلات تتراوح ما بين عامي 1996 حتى 2018 الجاري، والتي قد تم الإبلاغ عن إضاءة شارة تفقد المحرك بها ما بين الأول من أكتوبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018.

حسب التقرير، كانت سيارات تويوتا هي الأقل احتمالاً أن يظهر بها أي مشكلات تؤدي لتفعيل شارة تفقد المحرك، حيث تبعتها كل من اكيورا، هيونداي وكيا، هوندا وميتسوبيشي ثم سوبارو، مرسيدس، لكزس ونيسان بالمركز العاشر.

ورغم أنه من الجيد امتلاك سيارة ذات معدل اعتمادية مرتفع، إلا أن بعض الإصلاحات لا يمكن تفاديها، وعندها ستفضل امتلاك سيارة رخيصة بتكاليف صيانتها، وهو ما تفوقت به مازدا التي بلغ متوسط تكلفة إصلاحات المشكلات التى رصدتها شارة تفقد المحرك بها 286$ (1,072 ريال) فقط، متبوعة بكيا في المركز الثاني بتكلفة 320$ (1,200 ريال) ثم دودج مع 326$ (1,222 ريال) وهيونداي 328$ (1,230 ريال) وخامساً أتت كرايسلر بمتوسط 329$ (1,233 ريال).

كانت أرخص الطرازات من حيث تكلفة الإصلاحات هي هيونداي توسان واكسنت 2017 بمتوسط 67$ (251.25 ريال) و69$ (258.75 ريال)، كما تضمنت قائمة أقل الطرازات تكلفة بمصروفات الصيانة كل من كيار ريو 2016 مع 70$ (262.5 ريال)، تويوتا بريوس C 2014 مع 83$ (311.25 ريال) وميتسوبيشي ميراج 2017 بقيمة 84$ (1,065 ريال).

هذا وقد كانت المفاجأة في الطراز الذي جاء بالمركز الأول في الاعتمادية، ما كان من نوع اودي Q5 2016، متبوعاً بكل من سوبارو كروستريك وثلاثة موديلات من هوندا هي سيفيك وHR-V وCR-V.