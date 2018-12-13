فورمولا إي ينطلق في الرياض للمرة الأولى بالشرق الأوسط

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس, سباق "فورمولا إي – الدرعية 2018" الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
هي، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، نيوزيلندا، بلجيكا، فرنسا، البرازيل، تايلند، البرتغال، الأرجنتين، وسويسرا.
وتجري المنافسات في مدينة الدرعية التاريخية المُدرجة على قوائم منظمة اليونسكو للتراث العالمي، في الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 11 دولة
وتضم مجموعة المشاركين نخبة من السائقين المخضرمين في هذه السباقات العالمية، إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى. يُقَسَّم السائقون إلى
تتضمن الفعالية الرياضية الأكبر في المملكة أنشطة ترفيهية وموسيقية لمدة ثلاث ليالٍ، أبرزها الحفل الغنائي الذي يقدمه المطرب المصري عمرو دياب غدا الجمعة.
كما تتضمن الفعاليات مناطق ثقافية وتراثية مخصصة للعائلات، ومنطقة للمشجعين للاستمتاع بهذه الأنشطة المتنوعة والترفيهية، مع وجود شاشات عملاقة لمتابعة السباق.
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