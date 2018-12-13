شاهد.. صقر الشاهين في سباق مع سيارة فورمولا E بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو مصور للسائق فيليبي ماسا المشارك بفاعليات “فورمولا- اي”، وهو يتحدث عن سعادته بالمنافسة والاختبار الحقيقي لقدرات الإنسان وتكنولوجيا السيارات مقابل الطيور الجارحة وسط تلال وكثبان الرمال، حيث أوضح المقطع أنه تم تدريب صقر الشاهين الجارح -يُعتبر أسرع كائن حي على وجه الأرض، والذي تتجاوز سرعته 350 كم/ساعة- على مطاردة ريشة معلقة خلف السيارة.

وبالفعل شهدت الدرعية سباقا تنافسياً بين سائق “فورمولا إي” بسيارة الجيل الثاني من “الفورمولا إي Gen 2” مع طائر صقر الشاهين، حيث اندفع الطائر مطارداً السيارة لالتقاط الريشة، إلا أن مناورة السائق بالسيارة جعلته يفشل في التقاطها.

يذكر أن سباق “السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018” يُمثل الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات “فورمولا إي إيه بي بي” (لعام 2018 – 2019)، والذي يُقام في مدينة الدرعية التاريخية ومن المقرر أن يشهد السباق لأول مرة مشاركة مجموعة من أساطير “الفورمولا إي” خلال 13-15 ديسمبر.