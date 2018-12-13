“بالفيديو” متاظهرو فرنسا يشعلون ويدمرون السيارات الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – لسبب ما، تُعرف فرنسا بكثرة حوادث إشعال السيارات، حيث ينتشر هذا الأمر خاصة خلال ليلة رأس السنة، وهو ما بلغ 60 سيارة العام الماضي، والآن وسط انتشار الاحتجاجات المناهضة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي يُعرف منظميها بالسترات الصفراء، اعتراضاً على أسعار الوقود والمعيشة المرتفعة، ما أتى بعد رفع الضرائب على وقود الديزل للتشجيع على قيادة سيارات أقل ضرراً بالبيئة، وهو ما يُعد المصدر الأكثر استخداماً للوقود.

أخذت الحركة اسمها من السترات واضحة الرؤية التي يجب على أي سائق بفرنسا حملها داخل سيارته، وبجانب التشاجر مع قوات الشرطة وتخريب المحلات والممتلكات العامة، وجهت المجموعات غضبها أيضاً نحو السيارات الفاخرة، حيث تمت مشاهدتهم أثناء تحطيم زجاج ومصابيح بورش 911 كابريوليه، قبل أن يتم قلبها على سقفها، وهو ما يأتي في إطار رؤية هذه المجموعات للرئيس الفرنسي أنه يرعى الأغنياء والبنوك والشركات الكبرى فقط.

بينما عانت إحدى طرازات مرسيدس AMG GT S من مصير أسوأ بعد قيام السترات الصفراء بحرقها وتخريبها.

هذا وقد أظهرت أحد مقاطع الفيديو قيام السترات الصفراء بتدمير سيارة شرطة ورنج روفر سبورت من الجيل السابق تحمل لوحة أرقام دبلوماسية، إضافة لإشعال العديد من السيارات الأخرى.