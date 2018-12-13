استون مارتن تكشف عن محرك فالكيري V12 بقوة 1,000 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد العديد من التشويقات، أكدت استون مارتن اليوم أخيراً أن محرك طراز فالكيري القادم سيكون من نوع V12 تنفس طبيعي سعة 6.5 لتر بقوة 1,000 حصان.

تم تطوير المحرك بالتعاون مع شركة Cosworth، حيث لُقب بكونه التعبير الفائق عن محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما يمكن إثباته فور بلوغ عدد دوراته إلى 11,000 لفة/دقيقة مع قدرة على ضخ 153.8 حصان لكل لتر، ولكن رغم معدلات الأداء المذهلة هذه، نجد أن المحرك يأتي بعزم دوران خفيف بعض الشيء عند 740 نيوتن.متر.

ولكن، لا تُعد هذه هي معدلات الأداء النهائية لطراز فالكيري القادم، حيث من المتوقع أن يأتي مع نظام هجين يعتمد على بطارية لتبلغ قوته الإجمالية 1,130 حصان.

هذا وبالعودة للمحرك، نجد أنه يتميز بلمسات تيتانيوم، بكرات مخروطية الشكل ومكابس مخصصة لسباقات فورمولا 1، حيث أنه مصمم لتقديم أكثر قوة تحمل ممكنة مع أكبر قدر من القوة وأخف وزن، ولهذا نجد أنه يزن 206 كجم فقط، إضافة لتوافقه مع مختلف معايير الانبعاثات الدولية الحديثة.