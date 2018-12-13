“100 صورة” فعالية جناح موبيل 1 في مبارة الهلال والنصر تجذب الجماهير قبل الديربي

الخليج ٣٦٥ نت – في مبادرة من موبيل 1 “الزيت الأفضل لسيارتك” عرضت الشركة في جناحها العديد من الفعالية وذلك خلال مبارة الديربي التي جمعت بين الهلال والنصر, وجذبت الفعاليات العديد من عشاق الفريقين في مكان واحد واهمها، حيث كان من اهمها خدمة تغيير الزيت “غير زيتك تحت بيتك”, وذلك من خلال تحميل تطبيق موبيل 1 على على جوالك من متجر ابل اضغط هنا او اندرويد اضغط هنا وطلب الخدمة مباشرة, كما جذبت العديد من العوائل والشباب والأطفال التي اقيمت لهم مسابقات وجوائز على الجناح قبل بداية المبارة.

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