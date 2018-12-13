أول نظرة على تويوتا سوبرا 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كان مقرر الكشف عن تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً في معرض ديترويت للسيارات 2019، إلا أننا لن ننتظر إلى ذلك الوقت حيث ظهرت للتو على الإنترنت.

الصورة تسربت عبر منتديات SupraMKV حيث تكشف السيارة الرياضية اليابانية المنتظرة، وذلك قبل إنزالها من شاحنة نقل.

من الواضح كون سوبرا 2020 مستوحاة مقدمتها عبر FT-1 الاختبارية وهذا ما أكدت تويوتا سابقاً نيتها القيام به حيث يبرز ذلك في تصميم المصابيح الأمامية والأنف المدبب.

مع ذلك، يتميز الجزء السفلي من المصد بتصميم مختلف بثلاثة فتحات تهوية بدلاً من اثنين، في حين تم الإبقاء على حواف المصابيح الأمامية الحادّة مع تصغير حجمها.

تستمر تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام بينها غطاء المحرك المنحوت بخطوط قوية، السقف الذي يبدو على شكل فقاعتين، العمود الجانبي والمرايا الخارجية السوداء.

هذا وليست لدينا صور تظهر الخلفية، لكننا لا نتوقع أن تختلف كثيراً عن FT-1 الاختبارية بناءً على ما رأيناه من الواجهة الأمامية، على كل حال، سيتم تدشين تويوتا سوبرا 2020 بالكامل في 14 يناير، أي بعد شهر بالضبط، لذا كونوا على ترقب معنا.