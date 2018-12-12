بعد الإعلان عن طرحها في مصر.. شاهد الصور الأولى لـ"بنتلي كونتيننتال GT"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت مجموعة MTI للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات "بنتلي"، الستار عن أحدث سيارة رياضية للشركة البريطانية العريقة وهي "Continental GT" الجديدة.

وجاء طرح السيارة الفارهة في السوق المصري، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء، في أحدث صالات عرض السيارة الإنجليزية، بالتزامن مع مئوية الشركة الأم، وبحضور المهندس أحمد الغريب، الرئيس التنفيذي التنفيذي مجموعة MTI ، وإسلام توفيق، مدير قطاع التسويق بالشركة وهاني سالم، مدير علامة بنتلي في مصر، وكوستاس بساس، مدير المبيعات الإقليمي لعلامة بنتلي التجارية.

وقال إسلام توفيق، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن صالة العرض الجديدة تم تصميمها على أحدث معايير بنتلي العالمية، والتي تمكن العميل من اختيار ما يناسبه من سيارات بنتلي

لتحقيق أقصى درجات الرضاء.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في صالة عرض بنتلي بالإضافة إلى صالة عرض جاجوار تتخطى الـ70 مليون جنيه.

من جانبه قال أحمد الغريب، إن هناك مباحثات تجرى حاليا مع الجانب البريطاني لبحث فرضية خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك علي الأسعار في المستقبل.

وأضاف أنه من المتوقع في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تكون هناك اتفاقية شراكة خاصة بين مصر وبريطانيا على غرار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وتنتمي سيارة بنتلي Continental GT إلى فئة السيارات الرياضة الكوبيه، وتقف على عجلات رياضية قياس 21 و22 بوصة.

وتم تجهيزهابمقصورة رياضيه، تكسوها الجلد الفاخر ، وناقل الحركة والمقابض ووحدات التشغيل مطعمة بالكروم.

وزودت Continental GT التي تظهر للمرة الاولى في مصر بمحرك قوي مكون من 12 اسطوانة، بقوة 626 حصان، 900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتقدم لسائقها 4 أوضاع مختلفة للقيادة هي (Sport - Bentley - Normal -Comfort) والتي يمكن من خلالها التحكم في قوة المحرك و استهلاك الوقود ونظام التعليق.

وتتمكن السيارة البريطانية من الإنطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 333 كلم/س.

وتبدأ اسعار بنتلي"Continental GT" من 10 ملايين و 190 الف جنيه مصري.

يذكر أن الشركة قدمت على هامش المؤتمر إلى جانب "Continental GT" سيارة "Flying spur" المزودة بمحرك مكون من 8 اسطوانات سعة 4.0 لتر، بقوة 520 حصان، وعزم 680 نيوتن متر، إلا أنها لم تعلن عن موعد طرحها رسميًا بالأسواق.