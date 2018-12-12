أول نظرة على المواقف الذكية للسيارات في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – اقتربت أمانة العاصمة المقدسة من الإنتهاء من تنفيذ مشروع المواقف الذكية الخاص بالسيارات، والذي يعد أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات في الشرق الأوسط، حيث يصل عدد المواقف بالمشروع لـ540 موقفاً داخل مبنى مكون من 13 طابقاً، ويقع بجوار مقبرة المعلا في حي السليمانة ولا يبعد عن المسجد الحرام سوى كيلو متر واحد فقط، ويستغرق استلام السيارة من هذه المواقف 90 ثانية فقط.

وبالنسبة لطريقة التشغيل، فتحتوي المواقف على عددٍ من البوابات لاستقبال المركبات، يتم دخول السيارة خلالها عبر “روبوت”، وبعد ذلك يتم قياس وزنها وحجمها، ثم إيداعها المكان المخصص لها داخل المواقف.

أما إذا كنت تريد استرجاع السيارة، فتقوم بطلبها ومن ثم يقوم “الروبوت” باسترجاعها من مكانها وتسليمها لك وتسليمك الفاتورة التي أكدت الأمانة أنها لن تزيد على 10 ريالات للساعة الواحدة حتى في رمضان وموسم الحج.