ولي العهد يقف على استعدادات “فورمولا – إي”

الخليج ٣٦٥ نت – تابع الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق بطولة السيارات الكهربائية “فورمولا إي – الدرعية” التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي تحتضنه الدرعية خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري.
وفي لفته جميلة من ولي العهد فقد شارك خلال جولته المسؤولين القائمين على التنظيم والتجهيز للبطولة تناول وجبة سريعة في زحمة برنامجه الحافل مجسداً البساطة والتواضع.
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