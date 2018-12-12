طيران الإمارات يوضح حقيقة الطائرة المرصعة بالألماس

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها إحدى طائرات شركة “طيران الإمارات” وهي مرصعة بالألماس بالكامل، وأثارت الصورة العديد من التساؤلات عن صحتها وعمّا إذا كانت ذلك تصميم حديث لطائرات الشركة كما ظن البعض بأن الصورة غير حقيقية.

وخرجت علينا الشركة لتوضح عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الصورة صمّمتها ونفذتها الفنانة المبدعة “سارة شكيل” لإحدى طائرات الشركة عندما كانت تنتظر موعد إقلاع رحلتها من باكستان إلى مدينة ميلان الإيطالية، حيث أدخلت عليها تعديلات حتى تبدو وكأنها مرصعة بالألماس والكريستال ولكنها ليست كذلك، وحازت الصورة على إعجاب الآلاف من المتابعين بعد أن نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.