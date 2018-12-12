كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. "بايك M60" الجديدة ستنطلق بالسوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت مؤخرا أنباء عن طرح سيارة بايك M60 الجديدة بالسوق المصري في الربع الأول من عام 2019 القادم من خلال شركة الحبيب للتجارة والتوزيع التي تعتبر الوكيل المحلي لسيارات بايك وكينج لونج، وذلك حسب ما ذكره موقع صحيفة المال.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تقدمها شركة بايك الصينية، وهي سيارة من فئة MPV (سيارة متعددة الاستخدامات) وتتميز بمساحة داخلية كبيرة تتسع لسبع مقاعد، كما أنها قليلة في استهلاكها للوقود بفضل محركها المكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وأكدت بايك العالمية من خلال موقعها الرسمي أنها تقدمه بقوتين، الأولى 109 حصان مع ناقل حركة يدوي، والثانية 134 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

ويتوقع أن يقدم وكيل الشركة الصينية الفئة الأقوى من المحرك مع الناقل الأوتوماتيكي في السوق المحلي، وينتظر أن يتم في وقت قريب الإعلان عن سعر هذه السيارة الجديدة بالأسواق المصرية.