كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد الأمريكية تتجهز لتسريح المئات من العمال.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة فورد الأمريكية للسيارات شطب وظائف في ثاني أكبر مصنع لها في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشركة في مدينة كولونيا اليوم الاثنين، إنه لم يتقرر شيء بعد، مشيرة إلى أنه سيتم التفاوض مع مجلس العاملين.

وأضافت أن العاملين تم ابلاغهم بهذه الخطوة في جمعية عمومية لمجلس العاملين.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في مصنع زارلويس نحو 6300 شخص.

وسيتوقف المصنع في العام المقبل عن إنتاج موديل سي ماكس، وتفكر فورد في تخفيض عدد نوبات العمل إلى دوامين بدلا من ثلاثة بواقع نحو 1600 عامل في الدوام.

وذكرت المتحدثة أن فورد كانت سجلت خسائر في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي في أوروبا، وأضافت أن فورد تسعى إلى العودة إلى تحقيق أرباح.

وقالت المتحدثة إن 400 عامل سيحالون على أية حال إلى التقاعد بحلول نهاية العام الحالي، وبالإضافة إلى ذلك سينتهي 500 عقد عمل مؤقت بحلول منتصف 2019، وكانت هذه العقود قد تم إبرامها منتصف 2018 مع بدء إنتاج السيارة فوكاس الجديدة.

وسيحال إلى التقاعد أكثر من 600 عامل آخر خلال الأشهر المقبلة أو من الممكن إحالتهم إلى التقاعد الجزئي، وقالت المتحدثة إنه سيتم التوصل إلى حلول تتفادى حدوث ظلم اجتماعي بالنسبة للعاملين.