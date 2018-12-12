طرق بسيطة تستطيع بها إعادة مصابيح سيارتك مثل الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتحول المصابيح الأمامية للسيارة إلى اللون الأصفر، نتيجة تعرضها للغبار والأتربة التي تعلق بها أو تلتصق بها، كما تؤدي هذه الأتربة إلى خدشها مما يؤثر على شكل المصباح والسيارة وكذلك على درجة الإضاءة لها، وما يزيد من كبر المشكلة دخول فصل الشتاء وتكاثر سقوط الأمطار وانتشار الضباب على الطرق، ليلًا مما يعرض السيارة للخطر لانخفاض الرؤية.

لذا يلجأ كثير من قائدي السيارات إلى تغيير تلك المصابيح بتكاليف باهظة، بعد أن يفشلوا في تنظيفها بالطرق التقليدية، لكن اليوم سنعرض طرق بسيطة تعيد لتلك المصابيح لمعانها مرة أخرى، لتعود كالجديدة.

1- استخدام معجون أسنان وملمع زجاج

قم بتنظيف زجاج المصباح في البداية وذلك برشه بملمع الزجاج، ثم قم بمسحه بمنشفة، مع تكرار العملية حتى تزال البقع العالقة، ثم ضع معجون الأسنان على المصابيح مع فركها بفرشاة الأسنان جيدا، ثم رش على المصباح ملمع الزجاج مرة أخرى، ثم فركها بالفرشاة، ثم كرر العملية هذه عدة مرات.

ستلاحظ تكون رغوة مع كل مرة، تستغرق تلك العملية حوالي عشر دقائق أو ربع ساعة، ثم قم في النهاية برش كمية وافرة من ملمع الزجاج على المصباح، ثم إمسح المعجون بالمنشفة، وتأكد من إزالة المعجون من جميع الأركان، ثم قم بسكب بعض المياه على المصباح وأمسحه جيدًا بمنشفة السيارة للتخلص من أي أثر للمعجون؛ كرر هذه العملية أكثر من مرة حتى تتأكد أنك أزلت المعجون تمامًا.

2- استخدام ورق صنفرة

قم بوضع شريط لاصق على أطراف المصباح بصورة دائرية للمحافظة على أطراف وطلاء السيارة من خشونة الورق الرملي أو الصنفرة، مع الحرص على استخدام نوع جيد ناعم ليس عالي الخشونة، ثم قم بترطيب ورقة الصنفرة برشه بالماء، حتى تقلل من صلابته عند التعامل به على سطح زجاج المصباح.

ثم قم بمسح المصباح بورقة الصنفرة بصورة دائرية ومررها على المناطق المتضررة بالمصباح كي تزيل الخدوش الموجودة به، وتستمر عملية استخدام الصنفرة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، باستخدام المناديل الورقية أو منشفة السيارة، ثم قم بتنشيف المصباح من المياه، وبذلك يصبح السطح الخارجي له نظيفاً ولامعاً.