مرسيدس C-Class الجيل القادم تحت الاختبار في القطب الشمالي

الخليج ٣٦٥ نت – كما اعتدنا، تتسارع وتيرة اختبارات السيارات في ديسمبر مع تزايد برودة الشتاء، حيث ظهرت مرسيدس C-Class أثناء اختبارها في القطب الشمالي.

وكما نرى فإن نموذج الاختبار لا يزال في المراحل الأوليّة حيث الأغطية تخفي الواجهة والشبك وغطاء المحرك، كما أن المصابيح الخلفية مُضافة لأغراض الاختبار، مع إخفاء الخلفية إجمالاً كون تصميمها يحمل تغييرات بالفعل، بالرغم من ذلك فإن الجوانب تبدو مألوفة حيث يبدو لنا بأن C-Class القادمة ستتميز بتصميم تطويري لا ثوري.

عند وصولها، ستحصل السيدان الفاخرة على واجهة مختلفة مع الانتقال إلى منصة MRA2 التي تستخدمها E-Class ما يعني زيادة مساحة مقصورة السيارة والراحة في تجربة قيادتها.

سيحصل الموديل أيضاً على مزيد من المعدات والتقنيات مثل نظام المعلومات الترفيهي الأحدث MBUX، مساعد السائق على القيادة، على أن يتوفر بمحركات 4 و6 سلندر بالإضافة إلى نسخ هجينة.

هذا ومتوقع تدشين مرسيدس C-Class الجديدة كلياً في 2020 كموديل 2021، وذلك بناءً على كون النموذج الاختباري لا يزال بمراحل التطوير الأولى.