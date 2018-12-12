كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "SUV" كلمة السر لعام 2018.. أبرز السيارات التي طرحت لأول مرة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعد السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والتي يطلق عليها SUV، هي كلمة السر لعام 2018 حيث أقبلت الشركات على شرائها بشكل كبير واستقبل سوق السيارات المحلي أكثر من 20 سيارة جديدة تنتمي إلى هذه الفئة، ومن أبرز أنواع السيارات التي تم طرحها لأول مرة في مصر من هذه الفئة ما يلي:-
شيفرولية إيكونوكس
طرحت شركة المنصور، وكيل سيارات شيفرولية في مصر، عن أحدث سياراتها في السوق المحلي، وهي شيفرولية "Equinox" التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات.
ويوفر وكيل شيفرولية سيارة إيكونوكس 2018 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تربو بقوة 170 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
وتمتلك السيارة الجديدة مجموعة كبيرة من وسائط القيادة المساعدة منها باورستيرينج ومثبت سرعة وزر تشغيل وإيقاف السيارة، بالإضافة إلى نظامي آبل كار بلاي وآندرويد، وشاشة تحكم باللمس.
وتتوافر السيارة الجديدة بفئتين، الأولى سعرها الرسمي 540.000 جنيه، أما الفئة الثانية فتباع بـ570.000جنيهًا.
رينو داستر
كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة "رينو" التجارية في مصر عن الجيل الجديدة من "داستر" التي تنتمي إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" متعددة الاستخدامات.
وزودت السيارة الجديدة من رينو بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان عند 5750 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.
وطرح وكيل "رينو" السيارة الجديدة في ثلاث فئات تبدأ من 327.000 جنيه للفئة الأولى، 345.000 للثانية، بينما تباع أعلى فئة بسعر رسمي 371.000.
ميتسوبيشي إكليبس
كشفت شركة مودرن موتورز وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر عن طرح سيارة "إكليبس" كروس أوفر الجديدة بخمس طرازات مختلفة التجهيزات.
وتأتي السيارة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن التربو الهوائي مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ CVTمن 8 سرعات، بقوة 152 حصان.
وكشف وكيل "متسوبيشي" في مصر عن الأسعار الرسمية التي تبدأ من 440.000 جنيه للفئة الأولي، 455.000 ألف جنيه للفئة الثانية، 495.000 جنيه للثالثة، 555.000 جنيه للفئة الرابعة، وأخيراً 575.000 ألف جنيه لأعلى فئة الرباعية الدفع.
بيجو3008t
كشف تحالف "المنصور-سكوب" المصري الإماراتي، الوكيل الجديد لعلامة بيجو سيتروين الفرنسية في مصر عن إطلاق بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
والسيارة الجديدة مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات وشاحن تربو بقوة إجمالية 163 حصان، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم/س عند وصول المحرك لـ6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 9.5 ثانية.
وتقدم السيارة في 5 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، وتبدأ من سعر رسمي 540.000 جنيه للفئة الأولي، و 560.000 جنيه للثانيه، بينما تصل أسعار الفئة الثالثة إلى 630.000 جنيه، و 640.000 جنيه للرابعة، بينما تصل أسعار أعلي فئة إلي 680.000 جنيه.
دوماى X5
سيارة دوماى X5 الصينية الجديدة طرحت في السوق المحلي بمحرك تيربو من شركة ميتسوبيشي اليابانية سعة 1.5 لتر، بقوة 148 حصان، ويرتبط المحرك بناقل حركة أتوماتيك طرازCVT.
وتقدم السيارة بمواصفات الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف، وزودت السيارة بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات، والفرامل الإلكترونية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
وتباع الفئة الأولي من X5 بسعر رسمي 320.000 جنيه، في حين تبلغ سعر الفئة الأعلى 355.000 جنيه.
زوتي T600C Royal
أعلنت مجموعة IFG للتجارة، وكيل علامة زوتي الصينية في مصر، عن طرح سيارة زوتي T600C Royal بشكل رسمي لأول مرة في 2018.
السيارة مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي وشاحن تيربو هوائي بقوة إجمالية 156 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.
وتأتي السيارة في فئة واحدة بسعر رسمي 330.000 جنيه.
فورد إيكوسبورت
تنتمي السيارة فورد "إيكوسبورت"، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الصغيرة.
وطرح وكيل فورد 4 فئات من السيارة الجديدة، التي زودت جميعها بمحرك من ثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر مرتبط بشاحن هواء تيربو بقوة 123 حصان، ويتميز المحرك بتوفيره في استهلاك الوقود حيث يستهلك 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
ويقدم أوتوجميل أيقونة فورد الـSUV الصغيرة في الأسواق المصرية بأسعار تبدأ من 340.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلي 365.000 جنيه لفئة "تريند"، بينما تصل الفئة الثالثة "سبورت" إلى 400.000 جنيه، وتصل أعلى فئة تيتانيوم إلى 425.000 جنيه.
بيجو 5008
تنتمي بيجو 5008 إلى فئة السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الأغراض SUV، وتمتاز السيارة بمساحة داخلية كبيرة تتمكن من استيعاب 7 ركاب، كما يمكن زيادة المساحة الداخلية من خلال تثبيت مقاعد إضافية أو طيها لتعطي مساحة تخزينية كبيرة في الصندوق الخلفي تصل إلي 1060 لتر.
وتتوفر بيجو 5008 الجديدة في مصر بمحرك سعة 1.6 بقوة 163 حصان يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.
وتقدم السيارة في 6 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار تبدأ من 620.000 جنيه، و 630.000 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلي 670.000 جنيه، والرابعة تأتي بسعر رسمي 690.000 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الخامسة 700.000 جنيه، بينما تصل أعلي فئة إلي 750.000 جنيه.
سيات أرونا
تنتمي سيارة "Arona" الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة الـ"كروس أوفر"، وتم بناؤها على منصة سيات "إبيزا" مع بعض التغييرات، حيث يبلغ طولها 4.14 متر بزيادة 8 سم عن إبيزا، ويزيد ارتفاعها عن الأرض بمقدار 10 سم مقارنًة بإبيزا.
السيارة الجديدة مزودة بمحرك بنزين مكون من 3 أسطوانات وشاحن هواء توربيني سعة 1.0 لتر بقوة 95 حصان و 115 حصان بسرعة قصوى 182 كيلومتر/س ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات بنظامDSG أو يدوي من 6 سرعات.
وتبدأ أسعار السيارة من 330.000 جنيه.
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