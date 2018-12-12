كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "SUV" كلمة السر لعام 2018.. أبرز السيارات التي طرحت لأول مرة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد السيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والتي يطلق عليها SUV، هي كلمة السر لعام 2018 حيث أقبلت الشركات على شرائها بشكل كبير واستقبل سوق السيارات المحلي أكثر من 20 سيارة جديدة تنتمي إلى هذه الفئة، ومن أبرز أنواع السيارات التي تم طرحها لأول مرة في مصر من هذه الفئة ما يلي:-

شيفرولية إيكونوكس

طرحت شركة المنصور، وكيل سيارات شيفرولية في مصر، عن أحدث سياراتها في السوق المحلي، وهي شيفرولية "Equinox" التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات.

ويوفر وكيل شيفرولية سيارة إيكونوكس 2018 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تربو بقوة 170 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتمتلك السيارة الجديدة مجموعة كبيرة من وسائط القيادة المساعدة منها باورستيرينج ومثبت سرعة وزر تشغيل وإيقاف السيارة، بالإضافة إلى نظامي آبل كار بلاي وآندرويد، وشاشة تحكم باللمس.

وتتوافر السيارة الجديدة بفئتين، الأولى سعرها الرسمي 540.000 جنيه، أما الفئة الثانية فتباع بـ570.000جنيهًا.

رينو داستر

كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة "رينو" التجارية في مصر عن الجيل الجديدة من "داستر" التي تنتمي إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" متعددة الاستخدامات.

وزودت السيارة الجديدة من رينو بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان عند 5750 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وطرح وكيل "رينو" السيارة الجديدة في ثلاث فئات تبدأ من 327.000 جنيه للفئة الأولى، 345.000 للثانية، بينما تباع أعلى فئة بسعر رسمي 371.000.

ميتسوبيشي إكليبس

كشفت شركة مودرن موتورز وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر عن طرح سيارة "إكليبس" كروس أوفر الجديدة بخمس طرازات مختلفة التجهيزات.

وتأتي السيارة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن التربو الهوائي مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ CVTمن 8 سرعات، بقوة 152 حصان.

وكشف وكيل "متسوبيشي" في مصر عن الأسعار الرسمية التي تبدأ من 440.000 جنيه للفئة الأولي، 455.000 ألف جنيه للفئة الثانية، 495.000 جنيه للثالثة، 555.000 جنيه للفئة الرابعة، وأخيراً 575.000 ألف جنيه لأعلى فئة الرباعية الدفع.