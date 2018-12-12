رسمياً: الكشف عن سيارة فريق السعودية للسباقات المشاركة ببطولة Jaguar I-PACE eTROPHY

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن الفريق المشارك في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY خلال مؤتمر صحفي عقد مساء يوم الثلاثاء في الرياض .



وقد سبق الإتحاد السعودي ان أعلن عن تأسيس الفريق السعودي وعن أسماء السائقين المشاركين في هذه البطولة المرافقة لـ بطولة “إيه بي بي فورميلا إي” التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 13-15 ديسمبر الحالي بدعم من الهيئة العامة للرياضة وبإشراف مباشرمن الاتحاد، إلا أن كشف الستارعن السيارة برفقة السائقان كان بشكل رسمي بحضور رئيس الإتحاد السعودي والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رجل الأعمال سعودي ومؤسس ورئيس شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الشيخ محمد يوسف ناغي والصحافة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن سعادته بالفريق السعودية للسباقات معبراً ببسمة في وجهه عندما سألته عن شعوره كرئيس الإتحاد، قال مازحا:” أنا أحسد السائق لمشاركته بطولة جاكوار – آي بيس- إي تروڤي وهي بطولة جديدة ومصاحبة للفورمولا إي ففي الحقيقة نحن فخورين جدا بأن الإتحاد السعودي يتعرف بتقنية جديدة عن السيارات الكهربائية في مجال السباقات ونحن نعلم ان في المستقبل ستكون هناك سيارات تعمل بالكهرباء لان أغلب السباقات ستتجه للكهرباء ونحب ان نكون رائدين في هذا اللمجال ونريد دخول هذا المجال قبل الدول الاخرى لتكون لدينا فكرة عنها وسائقين ذو تجربة في مجال سباقات الكهربائية.”

وأكمل سموه:” سيكون السباق مثيراً وحماسياً لان كل أداء السيارات متساوية. والسيارات الكهربائية تتميز بسرعتها في الإنطلاق فهي سريعة ولكن ليست مثل سيارات التي تعمل بالبنزين.”

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن اختيار الكابتن بندر العيسائي جاء لخبرته ومشاركاته العديدة في سباقات الـ GT الدولية، ولتحقيقه المركز الأول في عدة بطولات بالشرق الأوسط، بينما جاء اختيار الكابتن أحمد بن خنين لكونه أفضل سائق على الصعيد المحلي بعد فوزه بالسباق التأهيلي للسائقين السعوديين للمشاركة في سباق الأبطال.

وقال سموه:”من أهم أهداف الفريق التعرف على تقنية وآلية عمل سيارات السباق الكهربائية، وإبراز الصورة الحقيقية عن قدرات وإمكانيات المتسابقين السعوديين، والمنافسة على لقب البطولة ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية”.

فيما عبّر الكابتن بندر العيسائي عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، مؤكداً أنه سيضع كل خبرته الممتدة من عام 2004م وحتى الآن في خدمة الفريق وتشريف اسم المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.