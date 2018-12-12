“الهيئة العامة للرياضة”: حرمان المخالفين مرورياً من سيارات مباريات الدوري

الخليج ٣٦٥ نت – وضعت الهيئة العامة للرياضة شرطاً للحصول على جوائز مباريات دوري كأس الأمير “محمد بن سلمان”، وهو الحفاظ على السجل المروري خالٍ من المخالفات المرورية والتي يرصدها نظام “ساهر”، وكذلك يحرم من الجائزة من عليه مديونيات تسببت في إيقاف خدماته، وإعطاء الفائز الحق في التنازل عن الجائزة لغيره.
ولُوحظ أنه في حالة فوز العنصر النسائي أنهن يفضلن تسلم قيمة الجائزة نقداً “كاش” أو التنازل عن السيارة لشخص آخر بمقابل مالي قريب من سعر السيارة، بالاضافة لتسهيل إدارة تسليم الجوائز هذا الأمر.
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