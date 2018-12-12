كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. "بوليستار 1" تختبر أدائها بطريقة غير تقليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل بوليستار على مشروع سيارتها الرياضية الهجينة عالية الأداء بوليستار 1، ينتظر الجمهور ما ستقدمه الشركة السويدية بفارغ الصبر.

يبدو أن بوليستار تدرك ذلك جيداً فكشفت عن هذا الفيديو التشويقي للترويح قليلاً عن متابعيها حيث تكشف عن جزء من عملية تطوير بوليستار 1، وبالتحديد معايرة نظام توزيع العزم النشط، واختبار السيارة على الحلبات المبتلة بسرعة 220 كم/س على المنعطفات، وللتنبيه فإن زاوية ميل المنعطف 45 درجة المصورة في الفيديو تساعد على ثبات السيارة ومع ذلك فإن القيادة بتلك السرعة هي تحدي على أي حال.

تحمل بوليستار 1 محركات هجينة تنتج 600 حصان ومن المنتظر أن تكشف بوليستار عن سيارتها الأولى في 2019 وأن تصل إلى الأسواق كموديل لـ2020.