6 علامات شائعة تعني وجود خلل في فرامل السيارة

كتب: باسل الحلواني

تُعد الفرامل من أهم وسائل الأمان في السيارة، وحدوث أي مشكلة فيها، أمر يتعلق بسلامة قائد المركبة والمرافقين له، لذلك عند حدوث أي خلل عند استخدامها، فعلى قائد السيارة الرجوع إلى الفني المختص.

"سيارات الوفد" تقدم في السطور التالية مجموعة من العلامات، عند ظهور أحدها، فإن ذلك يعني وجود مشكلة في فرامل السيارة:

- عدم تجاوب الفرامل مع قائد المركبة عند الضغط على الدواسة بقوة، وفي غالب الأمر يكون ذلك مؤشر على حدوث نقص في زيت الفرامل.

- عند الضغط على دواسة الفرامل قد يسمع قائد المركبة صوت احتكاك، وهو دليل على تآكل "تيل الفرامل"، وهو مايستوجب الرجوع للفني المختص.

- قد يلاحظ السائق هبوط

مستوى دواسة الفرامل بشكل ملحوظ، وهي علامة أيضاً من أهم علامات تلف الفرامل.

- ومن ضمن العلامات أيضاً سرعة استجابة الفرامل بقوة عند الضغط برفق على الدواسة، فهذه الحساسية الشديدة تعني وجود خلل في الفرامل.

- عند الضغط على دواسة الفرامل قد تنحرف السيارة جهة اليمين أو جهة اليسار، وهو أيضاً دليل على وجود خلل في الفرامل.

- لمبة إضاءة الفرامل في تابلوه السيارة، علامة أيضاً تنذر بوجود مشكلة في الفرامل.