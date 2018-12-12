هل ترتفع أسعار السيارات الجديدة بالمملكة في 2019؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكد “فيصل أبوشوشة” رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن الموديلات التي تستمر دون تغيير في 2019 لن ترتفع أسعارها، في حين أن الموديلات المحدّثة والجديدة كلياً قد ترتفع بشكل طفيف جداً.

يأتي هذا على خلفية الركود الذي اكتسح جميع القطاعات بما في ذلك سوق السيارات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 25-30% من وكالة إلى أخرى، ما أجبر الشركات على تخفيض أسعارها وتقديم عروض تنافسية لأجل تصريف مخزون المركبات.

وأضاف أن دخول المرأة في قيادة السيارات مؤخرًا لم يشكل تأثيرًا كبيرًا على المبيعات، بل إن السوق مازالت تعيش حالة من الركود.