عرض تويوتا عبداللطيف جميل على تقسيط سيارات كورولا ويارس موديلات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضاً على تويوتا “يارس وكورولا” موديلات 2019 ضمن عروض نهاية العام، ويسري العرض حتى نهاية ديسمبر 2018. السيارات المشمولة بالعرض: تويوتا كورولا 2019- فئة إكس إل آي 1.6 جير عادي – بقسط شهري 1,288 ريال سعودي.

تويوتا يارس 2019- فئة ستاندرد جير عادي – بقسط شهري 990 ريال سعودي. مميزات العرض: بدون مصاريف إدارية.

بدون دفعة أولى.

الإيجار الشهري الأول تتحمله الشركة.

الإيجار الشهري يكون على أساس 60 شهر على حسب العرض (يارس &كورولا) بدون القيمة المضافة.

قيمة تملك بنهاية العقد.

معدل النسبة السنوي للكورولا 22.70%.

معدل النسبة السنوي لليارس 24.20%.

معتمد من الهيئة الشرعیة.

بدون كفيل عند تطابق الشروط. اشتراطات العرض: يقوم العميل بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة.

تطبق الشروط والأحكام.

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