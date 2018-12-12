زيادات جديدة في أسعار هذه العلامة

كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها، للأسبوع الثاني، على خلفية إلغاء الدولار الجمركي للسيارات، حيث أقرت شركة دايموند، وكلاء علامة ميتسوبيشي في مصر، زيادات جديدة على طرازيها "إكسبندر وإكليبس"، بمقدار عشرة آلاف جنيه.

ووصلت أسعار الفئة الأولى من "إكسبندر" بعد الزيادة الجديدة لـ395ألف جنيه، أما الفئة الثانية فارتفع سعرها إلى 419 ألف.

فيما ارتفع سعر الفئة الأولى من"إكليبس"، إلى 450 ألف جنيه، أما

الفئة الثانية فبلغ سعرها 465 ألف، بينما قفزت الفئة الثالثة إلى 505 ألف جنيه، ووصلت أسعار الفئة الرابعة لـ565 ألف ، وزادت أسعار الفئة الخامسة إلى 585 ألف.

وكان عدد من الوكلاء قد أعلنوا خلال الأيام الماضية زيادات متفاوتة على طرازاتها.