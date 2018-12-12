كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستروين تبتكر نظارات بـ4 عدسات للتخلص من الدوار! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ستروين عن نظارات مبتكرة تحمل اسم مشتق من اسم الشركة، تتميز بعدسات جانبية تدّعي ستروين أنها تمنع الدوار. حسب ستروين يتسبب استعمال الأجهزة الإلكترونية وقراءة الكتب في المواصلات العامة بصداع ناتج عن سرعة الحركة إلى جانب العين مع تركيزها على ما هو في متناول اليد، ولحل ذلك فقد صممت ستروين عدستين إضافيتين لمنع الصداع. مع تصميمها الغريب فإن ستروين واثقة نظارات Seetroën وتنوي بيعها بـ 99 يورو لكل واحدة.

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