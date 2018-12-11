بورش ماكان S 2019 وصلت بقوة 354 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف عن ماكان المحدثة، قامت بورش الآن بالكشف عن كافة تفاصيل ماكان S الأقوى.

قامت بورش بتحديث شاصيه أفضل SUV مبيعاً لديها لتجعل تجربة قيادتها أفضل، حيث أصبحت دعامات التعليق الأمامية من الألمنيوم بدلاً عن الحديد لزيادة دقة التوجيه وراحة الركوب، كما تم تعديل أعمدة مقاومة الانحراف لزيادة التحكم السلس مع زيادة أداء نظام التعليق الهوائي الاختياري.

تم أيضاً تحسين شعور الضغط على دواسات المكابح عبر زيادة خفتها مع زيادة حجم أقراص المكابح الأمامية بقدر 10 ملم كي تصل إلى 360 ملم، كما تمت زيادة السماكة بقدر 2 ملم كي تصبح 36 ملم، إضافة لإمكانية اختيار مكابح بورش المصنوعة من ألياف الكربون.

أما عن التغيير الخارجي الأكبر في ماكان، فيتواجد بالخلف على هيئة مصابيح LED خلفية متصلة بكامل العرض مع مصابيح LED أمامية.

بالداخل، نجد شاشة نظام ترفيه معلوماتي بحجم 10.9 إنش مع دعم لأنظمة الملاحة ومراقبة حالة المرور، تحكم صوتي ذكي، مشاركة الواي فاي والاتصال بالإنترنت مع عدة خصائص أخرى.

أضافت بورش عدة خيارات لماكان 2019 أيضاً مثل مقود GT رياضي مع نمط قيادة مدمج، مساعد الاختناقات المرورية، زجاج أمامي ذو نظام تدفئة ومنقي لهواء المقصورة.

أما عن المحرك، فسوف يكون من نوع V6 سعة 3 لتر ذاته المستخدم بطرازات كايين وباناميرا مع تيربو تشارجر مزدوج، كي تصبح القوة الإجمالية 354 حصان و480 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يعني زيادة بفارق 14 حصان و20 نيوتن.متر عن ماكان S السابقة، كي تتمكن من التسارع حتى 100 كم/س خلال 5.1 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س عند الحصول على حزمة سبورتس كرونو.

هذا وسوف تبدأ أسعار بورش ماكان 2019 عند 46,334£ (218,589 ريال) في المملكة المتحدة للنسخة ذات محرك 4 سلندر سعة 2 لتر ذو قوة 245 حصان، بينما تبدأ ماكان S عند 48,750£ (229,987 ريال)، حيث تمت إتاحتها للطلب بالفعل.