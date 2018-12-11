لاند ويند الصينية صنعت SUV جديدة غير مقلدة من رنج روفر!

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر علامة لاند ويند الصينية بتقليدها المعروف لطراز رنج روفر ايفوك الخاص بشركة لاند روفر، ورغم أن SUV X7 الصينية قد حصلت على عدة تحديثات بالتصميم لتغيير مظهرها بعض الشيء، إلا أن التشابهات بينها وبين ايفوك لا تزال واضحة.

لاحقاً، بدأت الصانعة الصينية في العمل بجد لتوسيع مجموعة طرازاتها، وقد ظهرت مؤخراً صور أحدث SUV لديها.

ورغم عدم الإعلان عن الاسم أو أي من التفاصيل الأخرى، إلا أن خارجية وداخلية الموديل الجديد تبدو مختلفة للغاية مقارنة بكافة الطرازات السابقة.

بالمقدمة، يمكن ملاحظة وجود زوج من مصابيح LED النهارية بالأعلى مع شبك أمامي ضخم يذكرنا بشيفروليه بليزر بعض الشيء، إضافة لوجود المصابيح الأمامية منفصلة ويحدها من الأسفل مصابيح ضباب.

تحمل الكروس أوفر لون خارجي أرجواني متعاكس مع لمسات فضية بإطارات النوافذ والأعمدة، مع وجود زوج من المصابيح الخلفية البسيطة والعادم المزدوج.

أما عن الداخلية، فتظهر الصور وجود شاشة نظام ترفيه معلوماتي كبيرة، مقود مسطّح، كسوة داخلية من الجلد مزدوج الألوان وعدد من اللمسات الفضية.

هذا ومن غير الواضح بعد إذا كان موديل لاند ويند الجديد سيكون مخصص للصين فقط، أم تنوي الشركة طرحه بالأسواق العالمية أيضاً.