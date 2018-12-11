كاديلاك XT6 2020 تظهر من الخارج والداخل أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صور تجسسية جديدة عن أحدث تطورات كاديلاك XT6 أثناء اختبارها، مع ظهور داخلية الـSUV ذات الصفوف الثلاثة لأول مرة.

تظهر كاديلاك XT6 مع تمويهات أقل من الصور السابقة كي نلمح مصابيح LED الأمامية الصغيرة مع أخرى سفلية دائرية قرب الوسط، كما تم الكشف عن جزء من الشبك الأمامي الذي غالباً ما يحمل أغلب المستشعرات الخاصة بأنظمة مساعدة السائق.

من الجانب، تبدو XT6 مشابهة للغاية لطراز XT5 الحالي، ولكن مع مقصورة أكبر بكثير، ما يعمل على توفير مساحة إضافية تكفي لإضافة صف ثالث من المقاعد.

تعطينا صور المقصورة الجديدة لمحة على مظهر لوحة القيادة الأمامية، حيث نجدها مستوحاة من XT5 عبر وجود شاشة كبيرة بالمنتصف وأزرار نظام المكيف أسفلها مع عصا ناقل حركة مشابه، ولكن شكل أزرار التحكم يبدو مأخوذاً من XT4.

أما عن المحركات، فمن المتوقع أن نرى V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 9 سرعات، مع نظام تعليق يحمل دعامات MacPherson بالأمام والخلف لامتصاص الصدمات واحتمال لقدوم الدفع الرباعي بشكل قياسي، على أن تأتي الفئات الأعلى بمحرك مزدوج التيربو ذو قوة تتعدى 400 حصان.

هذا وقد أكد رئيس كاديلاك، ستيف كارلايل، نية الصانعة الأمريكية تدشين موديل جديد خلال معرض ديترويت القادم للسيارات، وهو ما يتوقع أن يكون هو طراز XT6.