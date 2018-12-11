هذه السيارة تتصدر قائمة الأسوأ مبيعاً في 2018

كتب: باسل الحلواني

رغم انتمائها لواحدة من أعرق شركات السيارات في العالم، إلا أنها فشلت في تحقيق أرقام مبيعات جيدة، خلال العام الحالي، وهو مادفع الشركة المنتجة لها للإعلان عن توقف خطوط إنتاجها للأبد بدايةً من العام القادم.. إنها السيارة

4C

ألفا روميو موديل الرياضية ، والتي أحتلت المركز الأول كأقل سيارة في نسبة المبيعات لعام 2018، في الاستفتاء الذي أجراه موقع وقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.

وجاءت أرقام مبيعات هذه السيارة

4C

4C

مخيبة للآمال حيث حققت إجمالي مبيعات يقدر بـ217 وحدة فقط، ما دفع "ألفا روميو" للإعلان عن الاستمرار في إنتاجسبايدر المكشوفة فقط، ووقف إنتاجكوبيه الرياضية.

ويبلغ سعر 4C حوالي حوالي 67 ألف دولار، وهي مزودة بمحرك عزمه 237 حصان، وتستطيع الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية.



