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كتب: باسل الحلواني
رغم انتمائها لواحدة من أعرق شركات السيارات في العالم، إلا أنها فشلت في تحقيق أرقام مبيعات جيدة، خلال العام الحالي، وهو مادفع الشركة المنتجة لها للإعلان عن توقف خطوط إنتاجها للأبد بدايةً من العام القادم.. إنها السيارةألفا روميو موديل 4C الرياضية، والتي أحتلت المركز الأول كأقل سيارة في نسبة المبيعات لعام 2018، في الاستفتاء الذي أجراه موقع وقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات.
وجاءت أرقام مبيعات هذه السيارة
ويبلغ سعر 4C حوالي حوالي 67 ألف دولار، وهي مزودة بمحرك عزمه 237 حصان، وتستطيع الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن هذه السيارة تتصدر قائمة الأسوأ مبيعاً في 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .