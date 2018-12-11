بعد اتجاه الوكلاء نحو تجميع السيارات محليًا.. تعرف على الطرق المتبعة

كتب: باسل الحلواني

دفع قرار وزارة المالية لإلغاء الدولار الجمركي للسيارات، عدد كبير من الشركات إلى التفكير جدياً في الإتجاه نحو التجميع المحلي، للاستفادة بالمميزات الممنوحة للسيارات المجمعة محلياً، مقارنةً بالسيارات المستوردة بالكامل "Completely Built Unit"، أو مايعرف بنظام الـ"CBU".

"سيارات الوفد" توضح في السطور التالية أبرز أنظمة التجميع

التي تقوم بها الشركات.

- نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل

يعتبر نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل ( Completely Knocked Down)، أو مايعرف بـ"CKD"، من أكثر أنظمة التجميع شيوعاً في قطاع المركبات، حيث تقوم الشركة الأم بتفكيك المنتج

وفصل أجزاءه الأساسية، وإرسالها إلى الدولة التي يتواجد بها مصنع التجميع.

ومن أهم مميزات هذا النظام، هو تجنب رسوم الاستيراد العالية التي غالبًا ما تفرض على المنتجات النهائية التي تستورد وفق نظام (CBU).

- نظام التركيب من أجزاء مفككة

أما نظام التركيب من أجزاء مفككة (Semi Knocked Down)، أو مايعرف بـ "SKD"، فتكون نسبة تفكك المنتج فيه أقل من نظام التجميع الصناعي الـ"CDK".