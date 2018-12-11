إليك المدة التي تحتاجها السيارة للتسخين في الشتاء وفق “كفاءة”

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد كثير من قائدي السيارات أنه يجب إجراء عملية تسخين السيارات صباحاً قبل الانطلاق بها لمدة تبلغ 5 دقائق تقريباً خاصة في فصل الشتاء، هذا الاعتقاد قد يكون صحيحاً في السيارات القديمة، لكنه بالتأكيد خاطئ بالنسبة للسيارات الجديدة.

وهذا ما أكده خبراء “كفاءة الطاقة” بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث السيارات الحديثة يكفيها ثوانٍ معدودة لعملية الإحماء لكي تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة للانطلاق.

وأوضح خبراء البرنامج السعودي هذا الأمر فقالوا: “يعتقد البعض أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كافٍ وتصبح جاهزة للانطلاق، وقد يكون ذلك صحيحاً في المركبات القديمة، إلا أنه لا ينطبق بتاتًا على المركبات الحديثة”.

واستكمل الخبراء:”حيث إن جميع المحركات الحديثة التي تعمل بنظام حقن الوقود -عوضًا عن تقنية الكربريتر القديمة- لا تحتاج لأكثر من ثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة، كما توضح أغلب كتيبات المركبات أن فترة التسخين للمركبات في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوانٍ وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض المركبات”.

ولقد نصح خبراء كفاءة قائدي السيارات بعدم ترك سياراتهم في حالة التشغيل عند شراء المستلزمات المنزلية أو لأي سبب، لعدم إهدار الوقود، ولكي لا تزيد نسبة التلوث البيئي، وللحفاظ على العمر الافتراضي للسيارة.