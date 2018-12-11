6 طرق يمكنك بها إزالة الطلاء من سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات بعض المشاكل والمواقف المزعجة تفسد عليهم يومهم، ومن ذلك أن يرش أشخاص بقصد أو بدون قصد طلاء على سياراتهم، ويجد قائد السيارة صعوبة كبيرة في إزاله هذا الطلاء، لذا نقدم لكم اليوم بعض النصائح وبعض الطرق المختلفة تساعد على حل هذه المشكلة.

1- إذا ما كان الطلاء لا يزال طرياً ولم يجف، فيمكنك حينها إزالته بسهولة، وذلك عبر استخدام الصابون السائل، حيث تضع الصابون السائل على موضع الطلاء واسكب عليه ماء دافيء واغسل الطلاء جيداً باستخدام قطعة قماش.

2- ضع مزيل طلاء الأظافر على قطعة قطن، وقم بمسح الجزء المتضرر الملطخ بالطلاء، بحرص وعناية وتركيز ثم بعد ذلك اغسل سيارتك، مع ملاحظة أنه يجب استخدام مزيل طلاء مخفف بدون اسيتون، حتى لا يزيل طلاء السيارة بالكامل.

3- توجد منظفات خاصه للسيارات لإزالة البقع، يمكنك شراء إحداها ووضع كمية منه على قطعة قماش ناعمة، وافرك جيداً مكان الطلاء حتى يزول.

4- استخدم كمية من البنزين أو الجاز وضعها على قطعة قماش، وقم بتنظيف الجزء المتضرر بحرص شديد، لأن هذه الطريقة قد تؤدي إلى إزالة الطلاء.

5- قم باستخدام منظف إطارات السيارات، وذلك برش الجزء المتضرر بالطلاء بالمنظف، ثم استخدم قطعة قماش ناعمة وامسح بلطف حتى يزول الطلاء.

6- حال فشل إزالة الطلاء بالطرق السابقة، فيمكن أن تجرب الأسيتون ولكن بحذر شديد حتى لا تتضرر سيارتك وتزيل عنها طلائها الأساسى، واستخدم في التنظيف فرشاة صغيرة أو قطعة قطن وبكمية مناسبة من الأسيتون امسح فقط مكان الطلاء.