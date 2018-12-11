تعرف على العمر الافتراضي لأهم الأجزاء في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتكون السيارة من العديد من الأجزاء الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، ولكل جزء منهم عمر افتراضي محدد تنتهي كفاءة هذا الجزء معه، حيث يضر بالسيارة حال عدم تغييره ويسبب الأعطال لها، لذا يجب على قائدي السيارات أن يكونوا على دراية كاملة بالعمر الافتراضي للأجزاء المهمة في السيارة، لذا دعونا نستعرض لكم أبرز 10 منها.

1- سير الكاتينة

يعتبر سير الكاتينة من أهم السيور في السيارة، ويؤدي إلى مشاكل كبيرة لصبابات المحرك في حال قطعه أثناء السير، ويبلغ عمره الافتراضي ما بين 50 ألف و 60 ألف كم سير بالسيارة.

2- البطارية

تعتبر البطارية المسؤولة الأولى عن تشغيل جميع الأجزاء الكهربائية والإلكترونية في السيارة، ويبلغ عمرها الافتراضي من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

3- كمبروسر هواء المكيف

الكمبروسر من الأجزاء التي يمتد عمرها إلى وقت طويل، ما لم يسيء قائد السيارة استخدام المكيف، ويبلغ العمر الافتراضي ما بين 130 ألف و 160 ألف كم سير بالسيارة.

4- الإطارات

تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء في السيارة وعاملاً أساسياً في الحفاظ على سلامتك وأمانك، وتعد من أكثر الأجزاء المعرضة للتلف بالسيارة، ويتراوح عمرها الافتراضي من 30 إلى 50 ألف كم.

5- قير الأوتوماتيك وطرمبة الزيت

يعتبر القير الأوتوماتيكي بالإضافة إلى طرمبة زيت المحرك، من الأجزاء المعمرة في السيارة، والتي عادة ما يتراوح عمرهم العمر الافتراضي للسيارة نفسها، ما لم يساء استخدامهم.

6- بادئ الحركة “المارش”

يبلغ العمر الافتراضي للمارش ما بين 130 ألف و 160 ألف كم سير بالسيارة.

7- الردياتير

يبلغ العمر الافتراضي للردياتير قطع مسافة 160 ألف كم بالسيارة.

8- مساحات الزجاج

يبلغ العمر الافتراضي لمساحات الزجاج ما بين 6-12 شهر.

9- فحمات المكابح

يتراوح العمر الافتراضي لفحمات المكابح ما بين 50 ألف و 65 ألف كم سير بالسيارة.

10- فلتر الهواء

العمر الافتراضي لفلتر الهواء، يتراوح ما بين 10 إلى 12 شهراً كحد أقصى، أما في حال القيادة على الطرق الصحراوية، فهذا الأمر يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي له، وينصح بتغييره كل شهرين على الأكثر.