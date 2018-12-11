ما هو فلتر حبوب اللقاح؟ وما هو أنسب وقت لتغييره؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر حبوب اللقاح “فلتر المكيف” من الفلاتر الهامة في السيارة، حيث يعمل على تنقية هواء المقصورة من الغبار وفطريات العفن والبكتريا، كما يعمل على تجميع حبوب اللقاح، حتى لا تؤثر على مرضى حساسية الربو.

ولقد نصحت الرابطة الألمانية للحساسية والربو مصابي حساسية حبوب اللقاح بتغيير فلتر حبوب اللقاح بالسيارة مرة على الأقل في العام، وأن الشهر المناسب لتغيير الفلتر هو نوفمبر أو ديسمبر من كل عام، حيث يكون الفلتر قد امتليء عن آخره، كما أنه من الأفضل تنظيف مكيف الهواء مع تغيير الفلتر.

كما حذر الخبراء الألمان من أن بقاء الفلتر في السيارة وعدم تغييره قد يساعد على انتشار روائح كريهة في المقصورة الداخلية، وهو ما قد يضر بصحة الركاب أيضاً، وقد يتسبب ارتفاع الرطوبة في فصلي الخريف والشتاء إلى تعفن حبوب اللقاح المتراكمة في الفلتر، ومن ثم تتسرب رائحة العفن إلى داخل السيارة من خلال فتحات التهوية.

ويوجد نوعان من فلتر حبوب اللقاح، يتكون أحدهما من طبقة سيليلوز فقط، أما النوع الثاني وهو الأكثر فعالية، فإنه يحتوي على طبقة فحم نشط إضافية، ويعد الأنسب لمرضى حساسية الأنف، نظراً لأنه يقوم بفلترة أصغر حبوب اللقاح.