تعرف على كيفية فحص محرك الديزل قبل شراء السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – محرك الديزل هو أحد أنواع محركات الاحتراق الداخلي في السيارات التي تعتمد على الوقود، ويعتمد في طريقة عمله على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة، في الوقود إلى طاقة حركية، وذلك من ضغط الهواء بقوة كبيرة للغاية حيث أن الهواء عندما يحدث له ضغط يقوم بتوليد حرارة مرتفعة تعمل على إشعال الوقود.

ويوجد عاملان يحددان جودة محرك الديزل في السيارات، وهم صوت المحرك ولون دخان العادم، ففي حال كان صوت المحرك ناعماً، ولا يظهر به أصوات مزعجة مثل أصوات الطقطقة والخبط، فهذا يدل على جودة المحرك.

العامل الثاني المحدد لجودة المحرك هو لون دخان العادم، ففي حال إذا كان العادم ذو لون أسود فإنه يدل على وجود مشاكل في مضخة الوقود، أما في حالة إذا كان العادم باللون الأبيض، فهو يدل على خلل في الرينجات، أما في حال إذا كان دخان العادم باللون الأزرق، فهذا يشير إلى دخول الماء إلى رأس المحرك، وهو ما يدل على ضعف المحرك.

وتتعدد طرق فحص محرك الديزل في السيارة، ويمكنك القيام بها بنفسك، ومنها القيام بفتح غطاء الزيت في المحرك، فإذا وجدت تصاعد أبخرة من الفتحة فهذا يدل على عدم جودة المحرك، كما يمكنك الاستمتاع إلى صوت المحرك، ففي حال إذا كان هادئاً وسلساً، فإن هذا يدل على أنه بحالة جيدة، أما غير ذلك فلا ينصح به.

كما يمكنك اختبار أداء المحرك عن طريق تجربة السيارة وقيادتها، فإذا وجدت أن المحرك لا يظهر به أي اهتزازات، أو ارتجاجات أثناء العمل، فهذا يدل على جودته، أما في وجود اهتزاز فلا ينصح بشراء السيارة.

ويجب فحص وجود أثر للزيت حول المحرك، فإذا وجدت أثر للزيت فإنه يدل على عدم جودة المحرك، كما يجب فحص قوة سحب المحرك أثناء قيادتها، وذلك لبيان جودته.