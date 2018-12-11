كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرجل الحديدي".. نسخة رياضية جديدة من هيونداي (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة "هيونداي" لإطلاق نسخة الرجل الحديدي "Iron Man" من أيقونتها Kona، وهذه النسخة تنتمي لفئة الموديلات الرياضية SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الخاص الجديد يزخر بالعديد من العناصر التصميمية الحصرية المرتبطة بشخصية البطل الخارق Iron Man؛ حيث تظهر شعارات مارفل على فتحة التهوية الخاصة بغطاء المحرك أو الرفارف الأمامية، وتكتسي السيارة بالطلاء الثنائي الرمادي المطفأ والأحمر Iron Man.

وتلفت سيارة هيونداي الأنظار إليها من خلال شبكة المبرد المطلية بالكروم والعجلات قياس 18 بوصة، وتهيمن على مقصورة السيارة درجات اللون الأحمر مع توقيع Tony Stark على لوحة القيادة والرسوم المتحركة، التي تظهر على لوحة العدادات وشاشة قياس 8 بوصة وشاشة Head up، وتمتاز مقصورة السيارة بالفرش الجلدي، مع توافر نظام الدخول وإدارة المحرك بدون مفتاح.

وتعتمد نسخة Iron Man على محرك بنزين T-GDI بسعة حجمية تبلغ 6ر1 لتر ويولد قوة 130 كيلووات/177 حصان، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض. وفي نسخة الدفع الأمامي تنطلق السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/س، مع إمكانية التجهيز بنظام الدف الرباعي أيضا.

ومن المقرر أن تطلق هيونداي الموديل الخاص “Iron Man” من سيارتها Kona مطلع 2019.