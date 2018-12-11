تفاصيل خطة "هيونداي" لاقتحام عالم السيارات الهيدروجينية

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كتب: باسل الحلواني
أعلنت "هيونداي موتور"، عملاق صناعة السيارات الكورية عن خطتها المستقبلية الخاصة بإنتاج السيارات الهيدروجينية.
وكشفت المجموعة عبر بيان رسمي لها صباح اليوم، عن اعتزامها ضخ 6.7 مليار دولار، حتىعام 2030، لإنتاج وتطوير السيارات الهيدروجينية.
وتعتزم "هيونداي"، إنشاء أكبر مصنعين لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود التي تعتمد على غاز الهيدروجين
وتستهدف الشركة بيع مايقرب من 200 ألف وحدة خلايا وقود، من مصنعها الجديد لشركات منافسة.
وتمتلك "هيونداي"، حالياُ مصنعاً لإنتاج خلايا الوقود بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 وحدة والتي تستخدم بشكل أساسي في سياراتها الهيدروجينية.
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