بالصور.. تعرف على سيارة "بي إم دبليو" المستقبيلة ذاتية القيادة

كتب: باسل الحلواني

كشف "بي إم دبليو"، عن سياراتها الـSUV متعددة الأغراض المستقبلية "I NEXT"، التي من المنتظر إنتاجها بحلول عام 2021، وذلك خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات التي أنتهت منذ أيام.

وتعتمد سيارة "بي إم دبليو" الكهربائية ذاتية القيادة،

على العديد من الأنظمة المتطورة، التي تمثل طفرة في عالم السيارات.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة الألمانية فإن السيارة الجديدة ستكون خطوة نحو المستقبل، وذلك فى إطار الرؤية التى طرحتها لمفهوم سياراتها

خلال الـ100 عام المقبلة، والتى تجمع التصميم الرياضى مع الأفكار المبتكرة.