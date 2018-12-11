الأمن العام يُنشىء فريق سباقات للسيارات والدراجات النارية

الخليج ٣٦٥ نت – رحب رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF) صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل”، بإنشاء الأمن العام فريق “سباقات السيارات والدراجات النارية” أسوة بعددٍ من القطاعات الأمنية والحكومية، وأكد أن هذا التفاعل الإيجابي من مختلف القطاعات يأتي مواكباً لأهداف الرؤية الحكيمة وتحقيقاً لطموحاتها التي رسمها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان”.

وأضاف أن رياضة السباقات تتسق مع مهام رجال الأمن الميدانية باعتبارها جزءً من التأهيل المهني والتدريبي، والجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يسير بثبات نحو مزيد من التطور في ظل ما يتلقّاه من دعمٍ لا محدود لتنظيم السباقات الدولية، ولعل أبرزها “رالي حائل الدولي ورالي عسير الدولي”.

كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن سعود بن نايف” على ما يوليه من اهتمام وتحفيز لممثلي القطاعات الأمنية بالمشاركة في المجال الرياضي وخاصة سباقات السيارات.