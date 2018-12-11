نيسان GT-R المستقبل تظهر في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – ليس سراً لنا بأن نيسان تعمل على تطوير GT-R جديدة كلياً، والتي يفترض امتلاكها الاسم الرمزي R36.

السوبركار الجديدة ستأتي بديلة لـ R35 التي عرفناها بأداءها المتألق على مر العقد الماضي، ووفق مصادر يابانية، فإن GT-R الجيل القادم لن يتم تدشينها حتى بدايات 2020، ما يعني أن لدينا وقتاً طويلاً نتخيل فيه ما سيبدو عليه مظهرها.

الصور التخيلية التي لدينا هنا تم إنشاؤها عبر الفوتوشوب بإبداع فلاديمير جولولوبوف، حيث يتميز الكونسيب (السيارة التخيليّة) بتصميم ممتليء بالزوايا، وقد استوحاها المصمم عبر GT-R الحالية وكذلك فيجن جران توريزمو 2020 التي دشّنت منذ عدة أعوام مضت.

في واجهتها الأمامية، تبرز هيبة GT-R حيث المصابيح الأمامية العمودية المتزامنة مع أقواس العجلات المنزوية، كما هنالك غطاء المحرك المنخفض، بالإضافة إلى الفتحات الكبيرة على جانبي الشبكة الأمامية للتبريد، ما يؤدي إلى توفير قوة ضاغطة (داون فورس) أفضل في محور العجلات الأمامية.

التصميم مربّع الشكل يستمر في الجوانب حيث الخطوط الحادة مع عجلات ضخمة يستحيل رؤيتها بالواقع، في حين تمتاز الخلفية بجناح ضخم، مصابيح خلفية رباعية وعادم مثلث الشكل.

بالطبع، لن تبدو نيسان GT-R R36 بهذا الشكل أبداً عند وصولها، لكنه يظل مثيراً للاهتمام إلقاء نظرة تخيليّة عليها.