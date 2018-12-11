“بالصور” مرسيدس GT4 AMG تبدو مبهرة على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – شاهدنا مرسيدس GT4 AMG مرات عديدة أثناء اختبارها، في المعارض وفي الصور الرسمية، مع ذلك تظل رؤيتها على أرض الواقع بعيداً عن الأضواء المبهرجة له طعمه الخاص، وهي بلا شك لا تخيب ظننا حيث أناقتها استثنائية بما تعنيه الكلمة.

بين سيارات الأجرة وهاتشباك وميني فان وحتى الرياضية والسوبر، يستحيل ألا تلاحظ هيبتها على الطريق، حيث أنها مثل مغناطيس جاذب للأنظار.

النسخة التي نراها هنا رصدت في ألمانيا وهي 63 4MATIC التي تستمد طاقتها عبر محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر قوة 585 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.4 ثوان بسرعة قصوى 310 كم/س.

هذا ويذكر بأن مرسيدس GT4 AMG سيبدأ توصيلها إلى العملاء في 2019، وستتوفر في عدة فئات بسعر يبدأ في ألمانيا من 95,259.50 يورو وهو ما يعادل 406,215 ريال