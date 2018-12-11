مبادرة تمليك مستفيدي الضمان أو تابعيهم سيارات للعمل عبر التطبيقات الذكية

الخليج ٣٦٥ نت – أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام مبادرة لتمليك مستفيدي الضمان الاجتماعي أو تابعيهم سيارات للعمل بها في مجال النقل عبر تطبيقات الأجهزة الذكية..

وستتيح للمستفيد امتلاك سيارة بتمويل يصل إلى 80 ألف ريال لمدة 5 سنوات وقسط شهري بقيمة 1,333 ريال كحد أقصى، كما يترك للمستفيد حرية اختيار نوع السيارة من الموردين المعتمدين لدى بنك التنمية الاجتماعية.

كما وُضعت شروط للاستفادة من تلك المبادرة، وهي كالتالي: