إليك تكلفة صيانة واستبدال قطع بوجاتي فيرون التي يكلف خزان وقودها 157,000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – يُشاع أن تكاليف صيانة بوجاتي فيرون السنوية تبلغ عشرات آلاف الدولارات، وهو ما يأتي كنتيجة مباشرة لتصميمها الذي يحتم تفكيك أجزاء الهيكل الخلفية كي يمكن الوصول لأي من القطع الداخلية الهامة، ولكن ماذا عن تكلفة الإصلاحات أو الاستبدالات الاعتيادية؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

تحمل فيرون محرك W16 فريد من نوعه تقوم أربعة شواحن تيربو بدعمه، حيث يبلغ سعر استبدال كل منها 6,400$ (24,000 ريال) بينما يكون تصل تكلفة خدمة فك وتركيب كل زوج إلى 9,000$ (33,750 ريال)، أي أنه لشراء واستبدال الشواحن الأربعة سيكون السعر الإجمالي 42,000$ (157,500 ريال)، وتقوم هذه الشواحن بالطبع بتزويد زوج من المبردات بالهواء، فيبلغ سعر كل مبرد شامل تكلفة التركيب 11,000$ (41,250 ريال).

ورغم أن ضوابط أعمدة كامات المحرك لا تتعدى 800$ (3,000 ريال)، إلا أن تكلفة تغييرها وتركيب الجديدة 21,000$ (78,750 ريال) نظراً لوجود حاجة إلى فك بعض أجزاء المحرك وإعادة تجميعه، وبينما تأتي مستشعرات تدفق الهواء بسعر 200$ (750 ريال) وتصل مستشعرات الضغط المعزز بسعر 20$ (75 ريال)، إلا أن تكلفة تركيب وتغيير أي منهما تصل إلى 1,800$ (6,750 ريال) أيضاً لتفكيك الجزء الخلفي من السيارة كي يمكن الوصول إليهم.

وبينما قد تكون مستشعرات موضع أعمدة الكامات الأربعة التي يبلغ سعر كل منها 9$ (33.75 ريال) فقط هي أرخص أجزاء فيرون، إلا أن تكلفة تغيير الأربعة تبلغ 7,200$ (27,500 ريال)، كما أن أنابيب الوقود تأتي بسعر 1,300$ لكل جانب، ولكنها تتكلف أيضاً 7,200$ (27,500 ريال) لتغييرها.

هذا وأما عن القطعة الأغلى سعراً، فهو خزان الوقود الذي يأتي بسعر 20,000$ (75,000 ريال)، بينما تكون تكلفة تركيبه وتغييره 22,000$ (82,500)، أي أن الإجمالي 42,000$ (157,500 ريال).