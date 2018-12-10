“بالصور” السيارات التي يمتلكها جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم

الخليج ٣٦٥ نت – في نهاية العام الجاري وخلال شهر نوفمبر الماضي، صعد جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون الشهير، نحو المرتبة الأولى بقائمة أغنى أغنياء العالم، وذلك فور بلوغ إجمالي ثروته الكلية 125.8 مليار دولار (471.75 مليار ريال)، ليكون بذلك هو الرجل الأعلى ثروة في التاريخ الحديث.

وعلى الرغم من ثروته الطائلة، لا يمتلك بيزوس مجموعة سيارات فاخرة كما يفعل العديد من الأثرياء الآخرون، حيث ذكر خلال عدة مقابلات أنه مازال يمتلك سيارته القديمة من طراز هوندا أكورد 1996، والتي تُعد واحدة من أفضل سيارات السيدان متوسطة الحجم، حيث تحمل محرك V6 SOHC سعة 2.7 لتر بقوة 170 حصان، وهو ما أشار بيزوس عدة مرات أنه مازال يفضل الاستمتاع بقيادتها.

أما عن الطراز الآخر الذي ذكر بيزوس امتلاكه، فقد كانت SUV شيفروليه بليزر 1988 كاملة الحجم، والتي امتازت بمحرك V8 سعة 6.2 لتر قوة 135 حصان، مع القدرة على أن تكفي كافة أفراد العائلة بشكل جيد ومريح في حينها.