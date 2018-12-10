كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكلارين وليجو تطلقان نسخة من سيارتها "سينا" خاصة للأطفال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين أن ممتلكات الكبار تبدو كالحلم بالنسبة للأطفال فإن أفضل ذكريات الكبار هي ألعاب الصغار، ولعل مكلارين تريد تحقيق جزء من ذلك الحلم الطفولي، أو أنها تستثمر لأجل مبيعاتها المستقبلية.

بالتعاون مع مكلارين ستطلق ليجو مجموعة جديدة من سلستها الخاصة بالسيارات لأجل مكلارين سينا بحجم لا يتجاوز 4 سنتم ارتفاعا و 5 سنتم عرضا و 15 سنتم طولاً عندما تصبح مجمعة، وستأتي اللعبة أيضاً بنفق اختبارات هوائي يضيف المزيد من المرح.

بخلاف كل ما هو مكلارين عادة، فإن اللعبة ستكون رخيصاً نسبياً بسعر 15 دولار (60 ريال)، فهل ترغبون بواحدة؟