كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا تحافظ على السيارة لتقطع أكثر من مليون كيلومتر دون أعطال! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتهرت بالفترة الأخيرة قصة أحد ملاك طرازات فولفو P1800 موديل 1966 التي تمكن مالكها من قطع أكثر من 5 مليون كيلومتر خلال فترة امتلاكه لها التي تخطت الأربعين عاماً، رغم أنها لا تزال حالياً في حالة جيدة للغاية، فدعونا نتعرف على الطريقة التي تمّكن أي سيارة من الوصول للنتيجة ذاتها.

يقول آيرف جوردون، مالك فولفو P1800، أنه قام بشرائها في عام 1966 مقابل 4,150$ (15,560 ريال) عندما كانت لا تزال جديدة، حيث يقوم بإنفاق متوسط 1,000$ (3,750 ريال) سنوياً على مصروفات الصيانة الخاصة بها، ما تضمن إعادة بناء المحرك مرتين فقط، ولكن ذلك لم يكن سوى بفضل الصيانة المستمرة.

ورغم أن رقم آيرف القياسي بسيارته يُعد مبهراً للغاية، إلا أن العديد من الأشخاص خلال العقود الماضية أصبحوا قادرين على تخطي حاجز 300,000 كم على عدادات سياراتهم دون مقابلة أي أعطال كبيرة تتطلب إصلاحات باهظة، حيث كان العامل المشترك بينهم جميعاً هو شراء سيارة اعتمادية عالية التحمل والاعتناء بها بشكل جيد للغاية، ما يقلل من احتمالات ظهور أعطال عالية التكلفة.

ولكن طبقاً لموقع Consumer Reports، لا يهم تفوق السيارات بمعدلات الاعتمادية الخاصة بها، حيث أنه في حالة كانت السيارة ذات مستوى اعتمادية متوسط ولكن قطع وإصلاحات السيارة رخيصة الثمن، سوف يتمكن الملاك من قيادتها لفترة طويلة من الزمن ليقطعوا مئات الآلاف من الكيلومترات، دون الحاجة لدفع آلاف الدولارات مقابل تكاليف الصيانة السنوية، وهو ما تمتاز به بيك اب فورد رينجر على سبيل المثال.

في الوقت ذاته، يشير موقع RepairPal.com إلى أن السيارات عالية الأداء عادة ما تتطلب عدد أكبر من الصيانات الدورية، ما يؤدي لزيادة تكلفة امتلاكها بشكل عام، ولهذا يفضل عدم اختيارها في حالة الرغبة في الحصول على سيارة تتحمل قطع مسافات طويلة.

وفيما يتعلق بنصائح آيرف جوردون للسائقين الآخرين، فقد تضمنت البدء بقراءة دليل السيارة بالكامل، اختيار الميكانيكي الذي تثق به بعناية، عدم تأجيل استبدال أي قطع توشك فترة صلاحيتها على الانتهاء، مع القيادة بسلاسة وحذر كي لا يتم إرهاق أجزاء السيارة المختلفة.

هذا وتُعد أنظمة الأمان القديمة والغير محدثة أحد أبرز عيوب الاستمرار بقيادة سيارة تخطى عمرها 10 أو 15 عاماً، لهذا لا بد من اختيار سيارة تحمل أفضل وأحدث تجهيزات ممكنة كي تُبقي مالكها سعيداً باقتنائها، مما يشجعه على الاستمرار بصيانتها بشكل دوري، خاصة أن امتلاك سيارة واحدة لهذه المدة الطويلة يساعد على توفير ما يصل إلى 20,000$ (75,000 ريال) على مر الأعوام، وهو ما يعني أنه قد يكون أرخص أحياناً من شراء سيارة جديدة وتسديد أقساطها.