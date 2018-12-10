كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء يؤكدون: هذه السيارات ستنخفض أسعارها مع بداية العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنخفض أسعار هذه السيارات بداية من يناير 2019 بنسبة 15%، وذلك بفعل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، وفقا لما أكده عدد من خبراء السيارات.

وطالب عمرو سمير، سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية، المقبلون على شراء سيارات أوروبية مزودة بمحركات سعة 2000 سي سي أو أكثر بتعليق قرار الشراء حتى يناير 2019 للتمتع بالإعفاءات الجمركية، وهذا خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر.

وأضاف أنه يؤثر تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية بشكل ملحوظ في أسعار هذه الفئة من السيارات، ذلك بالرغم من تحرير أسعار الدولار الجمركي.

واتفق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية في الرأي، قائلًا إن السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتخطى 2000 سي سي ستنخفض أسعارها بشكل ملحوظ.

إلا أن السبع أكد أن تأثير انخفاض هذه الشريحة من السيارات الأوروربية على السوق بشكل عام لن يكون كبيرًا، معللًا بأنها لا تمثل أكثر من 15% من إجمالي المبيعات.

من جانبه قال مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إن السيارات الأوروبية المزودة بمحركات أقل من 1600 سي سي سيكون معدل انخفاض أسعارها بين 3 إلى 5%، أما السيارات ذات السعات الكبيرة قد يصل انخفاض أسعارها إلى 15%.

حسين نصح المقبلين على شراء السيارات أقل من 1600 سي سي ألا ينتظروا حتى يناير، موضحًا أن بعض الأنباء تشير إلى فرض شرائح ضريبية جديدة قد يتلاشى بسببها تأثير الإعفاء الجمركي، ذلك بعكس السيارات الكبيرة التي ستنخفض حتى في ظل تحرير الدولار الجمركي.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أكد في نوفمبر الماضي أن الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية سيتم تطبيقها في موعدها المقرر يناير 2019، نافيًا ما تردد من أنباء عن طلب مصر تأجيل التطبيق لمدة عامين.

وفي مطلع ديسمبر الجاري أعلنت وزارة المالية عن تحرير أسعار الدولار الجمركي وربطه بأسعار البنك المركزي، وتطبيق السعر الجديد المحدد بـ17.97 على السلع "الاستفزازية والترفيهية" ومنها السيارات الخاصة والدراجات النارية.