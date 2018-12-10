كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز سيارات "سيدان" دخلت مصر لأول مرة هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إليكم أبرز 10 سيارات سيدان دخلت مصر رسميًا لأول مرة في عام 2018 الجاري.

بروتون ساجا

زودت السيارة الجديدة بمحرك صغير مكون من 4 أسطوانات سعة 1.3 لتر، المرتبط بنظامين لنواقل الحركة الأول يدوي من 5 نقلات وأوتوماتيك ، بقوة 94 حصان.

يبدأ سعرها من 184.900 جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة يدوي، و194.900 للنسخةة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

فيات تيبو "مانيوال"

تستعد شركة فيات لطرح فئة المانيوال من موديل فيات تيبو رسمياً في السوق المصري بداية العام الجاري .

وتتميز فيات تيبو بمساحة تخزين خلفية مساحتها 520 لتر، وتعتبر من أكبر مساحات التخزين في فئتها.

وتقدم الشركة فيات تيبو مانيوال بمحرك بنزين Fire سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان وعزم 127 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي، من ست سرعات، وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

وتتوفر سيارة فيات تيبو مانيوال في فئتين، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولي من تيبو مانيوال 233.900 جنيه، بينما تصل الفئة الثانية إلي 243.900 جنيه.

سوزوكي ديزاير

تم طرح الشركة في سبتمر الماضي، وتمتلك السيارة السيدان محركًا رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 85 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتقدم السيارة الجديدة في مصر بباقة متنوعة من تجهيزات الأمان والسلامة، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وتأتي سوزوكي ديزاير الجديدة إلي الأسواق المصرية في فئة واحدة بسعر رسمي 239.900 جنيه مصري.

شيري أريزو 5

وتمتلك شيري أريزو 5 موديل 2019 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، محرك سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، يرتبط بناقل حركة CTV أوتوماتيك من 5 سرعات.

وتأتي الفئة الأولى بسعر رسمي 257.900جنيه، والثانية يبلغ سعرها الرسمي 272.900 جنيهًا.

إم جي 360

تأتي سيارة MG 360 بتصميم عصري، مع محرك سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان، والتي تتميز بتوفيرها في الوقود، حيث تستهلك 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكن أن تصل السيارة إلي سرعة قصوي.

كما تأتي السيارة السيدان بنظام الكشف عن الحركة خلف السيارة، إنذار لمنع السرقة، شاشة تعمل باللمس، نظام Apple CarPlay، نظام "TMPS" لمراقبة ضغط الإطارات، كاميرا خلفية.

وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 274.990 جنيه الفئة الأولي بينما تباع الفئة الأعلى بسعر رسمي 294.990 جنيه.

جيلي إمبريل

تم الكشف عن سيارة "IMPERIAL"السيدان الجديدة، كان ذلك داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا".

وستطرح السيارة الجديدة المزودة بتكنولوجيا فولفو ولوتس، بفئة واحدة بأسعار تبدأ من 276.900 جنيهًا.

وتأتي السيارة بمحرك مكون من4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان بمعدل استهلاك 7.2 لتر لكل 100 كم وناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT.

بروتون بريفي

زودت السيارة السيدان بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة بتقنية الـ CVT من 7 نقلات، بقوة 138 حصان.

وتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.6 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 190 كيلومتر في الساعة.

وتأتي السيارة الماليزية إلي الأسواق المصرية بفئتين مختلفة التجهيزات والكماليات، وتبد أسعار السيارة الرسمي من 294.900 جنيه، وتصل إلي 314.900 جنيه للفئة الأعلى.

أوبل إنسيجنيا جراند سبورت

أوبل إنسجينيا جراند سبورت 2018 مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 165 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات وسرعتها القصوى 218 كم/س، ويمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/س في 9ثوان، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6لتر لكل 100كيلو متر.

والسيارة ستتوفر بثلاث فئات مختلفة، ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 538.000 جنيه، والفئة الثانية بـ587.000 جنيه، أما الفئة الثالثة والأعلى من السيارة ستباع بـ 669.000 جنيه.

ألفا روميو جوليا

تنطلقبـ3 فئات وتأتي الفئة الأولي والثانية، بمحرك توربيني سعة لترين يعمل بالحقن المباشر بقوة 200 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/س في 6.6 ثانية، أما سرعتها القصوى تصل إلى 235 كم/س.

والفئة الثالثة والأعلى زودت بمحرك أكبر سعه 2.9 لتر مزود بشاحنين هواء تيربو.

وتبدأ أسعار جوليا 2019 من 999.000 جنيه، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلي مليون و 90.000 جنيه، وتباع أعلي فئة من جوليا بسعر رسمي 2 مليون و 350.000 جنيه.

لكزس LS500

تأتي LS500 بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر، بقوة 415 حصانا مرتبط بناقل حركة "أوتو مايك" من 10 ناقلات.

وتنتمي سيارة لكزس LS500 الجديدة إلى فئة السيارات السيدان الكبيرة الفارهة، وتبدأ أسعارها الرسمية في السوق المصري من خمسة ملايين و750 ألف جنيه.