كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استون مارتن" تعلن عن ابتكار أول سيارة تعمل بنظام نقل حركة كهربائية قابلة للتحويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة Aston Martin Lagonda عن خطتها التطويرية الجديدة للسيارات المستقبلية التي تتبنّى فكرة الاهتمام بالسيارات الكلاسيكية والنماذج التقليدية للسيارات مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية، وذلك من خلال ابتكارها لأول آلية نقل حركة كهربائية قابلة للتحويل.

ويشكّل مفهوم (Heritage) الكهربائي الذي أطلقته Aston Martin Works في منشأتها في نيوبورت باجنيل جزءً أساسياً من استراتيجية الشركة الأوسع في مجال السيارات الكهربائية. وقد تم تطوير هذا المفهوم حول ما يمكن أن ندعوه حافظة توليد الطاقة الكهربائية cassette، في خطوة تهدف إلى الانسجام مع التشريعات المستقبلية التي يمكن أن تضع قيوداً على استعمال السيارات التقليدية، وذلك من خلال تقديم سيارات كلاسيكية لا تسبب أية انبعاثات كربونية على البيئة.

ويعكس طراز Heritage EV من Aston Martin Works أقصى درجات الابتكار التقني، حيث استفاد مهندسو العلامة من المعرفة التي اكتسبتها Aston Martin أثناء تطويرها النهائي لطراز Rapide E والتخطيط المستقبلي لكافة فئات Lagonda. ومن المقرر أن تتضمن إصدارات الإنتاج من تقنية حافظة توليد الطاقة الكهربائية cassette مجموعةً من المكونات الأساسية الخاصة ببرنامج Rapide E.

وسيكون طراز 1970 DB6 MkII Volante أول سيارة تستقبل هذه آلية الحركية الكهربائية الجديدة، والتي سيتم صناعتها يدوياً ضمن مصنع الشركة في نيوبورت بانجيل. وترتكز الحافظة الجديدة على المحرّك الأصلي وحوامل علبة التروس، وذلك ضمن خلية كهربائية متكاملة، وستقوم أسلاك التغذية من وحدة التغذية بشحن الأنظمة الكهربائية في السيارة. بينما سيتم تشغيل النظام المتعلق بإدارة الطاقة من خلال شاشة مخصصة تنسجم بكل تناغم مع المساحة الداخلية للسيارة.

ونظراُ لما تتمتع به هذه الابتكارات الكلاسيكية من قيمة تاريخية بالنسبة لهواة جمع السيارات؛ فمن الضروري أن تتناغم أي عمليات تحويل في نظام الحركة مع جوهر السيارة الأصلية. لذلك يُعدّ نظام الحافظة الكهربائية cassette الحلّ الأمثل، باعتباره يضمن لعشاق الطرازات الكلاسيكية الحصول على سيارة Aston Martin صديقة للبيئة، وتنسجم مع متطلبات المستقبل وتحافظ على أصالة هوية العلامة، مع القدرة على إعادة نظام توليد ونقل الحركة الأصلي عند الرغبة.

وبعد تقييمها للمفهوم المبدئي وبناء برنامج واعد تم إثبات كفاءته في طراز DB6 Volante، ستتولى Aston Martin Works مسؤولية إكمال تحويل السيارة للعملاء وفق مفهوم Heritage EV، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية بحلول عام 2019.